Kovid-19 tedbiri için kapatılan hamamda kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan hamamda kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye idari para cezası verildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Caminur Mahallesi'nde bir hamamda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 9 kişiye 47 bin 670 lira idari para cezası uygulandı, kumar oynamak için yer temin ettiği ileri sürülen şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, 10 kişi hakkında yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere aykırı davrandıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.