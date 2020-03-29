Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri
17 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vefa Sosyal Destek Komisyonlarının çalışması 65 yaş ve üzerinde evinde tek başına veya eşi ile yaşayan vatandaşlara yardımların dağıtılması Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından 65 yaş ve üzerindeki ile kronik hastalıkları...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vefa Sosyal Destek Komisyonlarının çalışması
65 yaş ve üzerinde evinde tek başına veya eşi ile yaşayan vatandaşlara yardımların dağıtılması
Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından 65 yaş ve üzerindeki ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek eksiklikleri gideriliyor.
Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde oluşturulan çağrı merkezine bağlı ekipler, tüm köy ve mahallelerde tespit çalışması yaparak 112, 155, 156 ve vakıf numaralarına gelen ihbar ve talepleri yerine getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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