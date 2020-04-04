Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Türk Kızılay Antakya Şubesi'ndeki çalışmalar

Vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan temizlik kiti

Pazar yeri ve çarşı girişlerinde zabıta ekiplerinin uyarıları

Vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi

Dezenfekte çalışmaları Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

HATAY - Hatay'da da Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Türk Kızılay Antakya Şubesi tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temizlik kiti dağıtıldı.

Hatay

Hatay'da da Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Türk Kızılay Antakya Şubesi tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temizlik kiti dağıtıldı.

Kırıkhan ilçesinde de belediye ekiplerince semt pazarı dezenfekte edildi. Zabıta ekipleri ise pazar giriş çıkışlarında vatandaşlara maske dağıttı.