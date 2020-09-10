Kovid-19 tedbirleri denetim - Son Dakika

Vali Ömer Faruk Coşkun'un pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etmesi

Vali Çoşkun'un pazar esnafı ve çarşı esnafı ile görüşmesi

Vali Çoşkun'un otobüslerde denetimde bulunması

Vali Çoşkun'un vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda ve yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında denetimler yapıldı.