Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Aksaray'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, kolluk kuvvetleri, zabıta ve sağlık ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Vali Aydoğdu, Aksaray- Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada araç sürücüleri ile yolculara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Aydoğdu, ailelere maske dağıttı.

Daha sonra kent merkezindeki lokanta, alışveriş merkezleri, kafeteryalar ve açık alanlarda yapılan denetimlere katılan Vali Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray'da tedbirlere genel olarak uyulduğunu gördüklerini söyledi.

Denetimlerin 81 ilde yapıldığını anımsatan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"İl genelinde hepimiz alanlardayız. Kara yollarında emniyet ve jandarma teşkilatımız gerekli uyarıları yapıyor. Geleceğimiz için, çocuklarımız, kendimiz için mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralına uymamız gerekiyor. Bu en hızlı yayılan virüslerden biri. Onun için hep birlikte gayret etmemiz gerekiyor. Bugünkü kontrollerimiz, bütün şehrimizde, ilçelerimizde devam edecek. Vatandaşlarımızı duyarlı görünce biz de mutlu olduk."