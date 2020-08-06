Denetimlerden görüntüler Mersin Valisi Ali İhsan Su ile röportaj MERSİN - Mersin'de İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri yapıldı.
Denetimlerden görüntüler
Mersin Valisi Ali İhsan Su ile röportaj MERSİN - Mersin'de İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri yapıldı.
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7.08.2020 00:35:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika