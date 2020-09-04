Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz ve beraberindekilerin denetimlerde bulunması
Vali Öksüz'ün esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması
Vali Öksüz'ün açıklaması
Polis ekiplerinin toplu taşıma araçlarını denetlemesi - Kars
Kars'ta Vali Türker Öksüz başkanlığında Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.
Polis ekipleriyle kentin en işlek caddelerinden Atatürk, Kazım Karabekir Paşa ve Faikbey'de denetime katılan Vali Öksüz, iş yerlerini denetledi ve maskesiz dolaşanları uyardı.
Öksüz, denetimin ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan daha dikkatli ve duyarlı olmalarını isteyerek, "Salgın süreci yaşıyoruz. Bu salgından bir an önce kurtulmak için denetimler yapıyoruz. Her şey alacağımız tedbirlere bağlı. Bu hastalığın aşısı veya ilacı bulunmadı, o yüzden elimizdeki tek önlem maske, mesafe ve temizlik. Bu üç kurala uymaktan geçer. Bu kurallara ne kadar uyarsak o kadar güçlü oluruz." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:25 - Kaynak: AA
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