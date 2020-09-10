Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri denetimi

Vali Yaşar Karadeniz ve beraberindekilerin kentte denetimlerde bulunması Vali Karadeniz'in vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi Vali Karadeniz'in iş yerlerini denetlemesi Vali Karadeniz'in esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması Vali Yaşar Karadeniz'in...

Vali Yaşar Karadeniz ve beraberindekilerin kentte denetimlerde bulunması

Vali Karadeniz'in vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi

Vali Karadeniz'in iş yerlerini denetlemesi

Vali Karadeniz'in esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması

Vali Yaşar Karadeniz'in açıklaması MANİSA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Ege illerinde valilerin katılımıyla denetimler yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:52 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

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