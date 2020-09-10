Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Vali Yaşar Karadeniz ve beraberindekilerin kentte denetimlerde bulunması
Vali Karadeniz'in vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi
Vali Karadeniz'in iş yerlerini denetlemesi
Vali Karadeniz'in esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması
Vali Yaşar Karadeniz'in açıklaması MANİSA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Ege illerinde valilerin katılımıyla denetimler yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:52 - Kaynak: AA
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