Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı ve beraberindekilerin iş yerleri ve esnafı ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunması

Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı'nın vatandaşlarla sohbeti - Kırıkkale

Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı ve beraberindekiler, Yenimahalle Plevne Caddesi'nde iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Alıcı ve ekipler, denetim sırasında iş yeri sahipleri ve vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Öte yandan, aynı saatte kent merkezindeki iş yerleri ve minibüsler de denetlendi.