Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Adana'da Vali Süleyman Elban, ilgililerle merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda denetimlere katıldı.

Esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunan Vali Elban, halk ve belediye otobüslerinde de incelemede bulundu.

Yolcuları maske takmaları ve dezenfektan kullanmaları konusunda uyaran Elban, sürücülerden de ayakta yolcu almamalarını istedi.

Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının yaz döneminde ülke genelinde artış eğilimi gösterdiğini, Adana'da da durumun aynı olduğunu söyledi.

Kentte virüsle ilgili korkutucu, kontrol edilemez bir tabloyla karşı karşıya olmadıklarını aktaran Elban, "Şu anda hem hastanelerimiz hem de sayı açısından yönetilemez ya da bizi sıkıntıya sokacak bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Önümüz sonbahar ve maalesef gribal bir mevsim yaklaşıyor. O mevsime en az vakayla girilmesi bizim sağlığımız açısından önem arz ediyor. Bu dönemi vakaları azaltarak karşılamazsak o zaman pandemiyle ilgili durumu yönetmek zorlaşabilir." diye konuştu.

Vatandaşları maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyaran Elban, tedbirlere uyum konusunda esneklik devam ederse müeyyide uygulama yoluna gitmek durumunda kalacaklarını aktardı.