Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Mersin'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Mersin'de Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunun önemli olduğuna değindi.

Tüm ekiplerin sahada denetim yaptığını vurgulayan Su, "Kontroller devam ediyor. Vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Bu bizim açımızdan sevindirici. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de her alanda maske takma zorunluluğu var. Bunun uygulanması için sıkı denetimlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde polisler bilgilendirici broşür dağıttı.