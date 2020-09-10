Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Polis ekiplerinin vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarması

Iğdır Vali Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in vatandaşları uyarması

Sağlık ekiplerinin vatandaşların ateşini ölçüp, maske dağıtması

Kafe işletmecisi Yusuf Tanrıverdi'nin konuşması

Vali Sarıibrahim'in vatandaşlarla sohbet etmesi IĞDIR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Iğdır

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ile il merkezinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine katıldı.

İş yeri sahipleri ve vatandaşlara kurallara uyma konusunda uyarılarda bulunan Vali Sarıibrahim ve beraberindekiler, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.