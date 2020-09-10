Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Vali Kamuran Taşbilek'in Kelkit ilçesinde denetimlerde bulunması

Vali Taşbilek'in esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması

Vali Kamuran Taşbilek'in açıklaması GÜMÜŞHANE - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokanta, market ve kafeterya gibi tüm iş yerlerinde denetim yapılıyor. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de Kelkit ilçesindeki denetimlere katıldı.