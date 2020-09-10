Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Vali Kamuran Taşbilek'in Kelkit ilçesinde denetimlerde bulunması
Vali Taşbilek'in esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması
Vali Kamuran Taşbilek'in açıklaması GÜMÜŞHANE - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokanta, market ve kafeterya gibi tüm iş yerlerinde denetim yapılıyor. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de Kelkit ilçesindeki denetimlere katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:10 - Kaynak: AA
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