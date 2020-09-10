Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz'ün denetime katılması

Kağızman ilçesinde Kaymakam İshak Çınar'ın denetim yapması Kars'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi

KARS - Kars'ta Vali Türker Öksüz başkanlığında Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Polis ekipleriyle kentin işlek caddelerinden Kazım Karabekir Paşa ve Prof. Dr. Metin Sözen caddelerinde denetime katılan Vali Öksüz, iş yerlerini ve toplu taşıma araçlarını denetledi, maskesiz dolaşanları uyardı.

Ayrıca polis ekipleri, vatandaşlara Kovid-19'la ilgili bilgi büroşürleri dağıtıp, kurallara uyulması yönünde anonslar geçti.

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere kurallara uyulduğu kadar güçlü olunduğunu söyledi.

Vatandaşları maske, temizlik, sosyal mesafe kurallarına uyarsa salgını kısa sürede ortadan kalkacağını ifade eden Öksüz, "Zaman zaman tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza rastlıyoruz, bizim bu noktadan itibaren artık, tedbirlere azami düzeyde uymamız lazım, şimdiye kadar 27 vatandaşımızı kaybettik, 90 vatandaşımız şu anda hastanelerimizde tedavi görüyor. Biz aldığımız tedbirlerle ailemizi koruyacağız, sevdiklerimizi koruyacağız. Ne kadar çok tedbir alırsak geleceğe o kadar güvenle bakarız" dedi.