"Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

Sakarya, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Dar Sokak'ta yapılan denetimlerde ekipler, dezenfektan kullanımının önemini esnaf ve vatandaşa anımsattı.

Ekipler, denetimlerde maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulduğunun görüldüğünü belirtti.

Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı.

Vali Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutan Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile ekipler eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak üzerindeki iş yerleri, taksi durakları, parkları ve kafeteryaları inceleyen Atay, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Mekanlarda çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Atay, yaşlılar ve çocuklara da maske dağıttı.

Öte yandan, denetimlere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri drone ile destek verdi. Drone üzerinde bulunan ses sistemi ile vatandaşların sosyal mesafe kuralları ve maske kullanılması yönünde uyarılarda bulunuldu.

-Pandemi İş Yeri Gözlem Ekibi kuruldu

Denetimler öncesinde Vaki Atay, kentte kurulan ve eğitimlere devam eden 20 kişilik Pandemi İş Yeri Gözlem Ekibi ile bir araya geldi. İş yerlerinde gözlem yaparak kurallara uyulmayan iş yerlerinde gün boyu gözlem yaparak olumsuz durumları kolluk kuvvetlerine bildirecek ekip, kıs zaman sonra göreve başlayacağı belirtildi.

Vali Atay, ekiple yaptığı konuşmada salgınla hep berbaer mücadele edeceklerini belirterek, "Zaten arkadaşlarımız sağ olsunlar, herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Burada önemli olan hem bakanlığımız hem de devletimizin diğer kurulları tarafından verilen genelgeler, emirleri orada yerine getirirken bize yardımcı olacaksınız. Bizim denetim ekiplerimizle beraber ortaklaşa çalışacaksınız. Biz sizi aldık eğittik tabi kısa süre içinde sertifikalandırdık. Biz sizi muhatap kabul edeceğiz. Geldiğinizde bizim denetim ekiplerimize hem bu işyerlerine hem de sizin kendi işyerlerinize bir çeşit orada garantörlük yapmış olacaksınız. Orada virüsün bulaşmaması, insanların çok iç içe oturmaması, insanların başkasının sağlığına zarar vermemesi için. Ben bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Atay, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı konuşmada ise, "Düzce esnafımızı dolaştık. Dolaşmaya devam edeceğiz. Buradan yine vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen mesafeye dikkat edelim. Maskemizi takalım, temizlik kurallarına mutlaka uyalım. Büyük çaplı kafeterya ve esnaf arkadaşlarıma buradan çağrım şudur, lütfen işyerlerinizde insanları aşırı kalabalık, insanları iç içe oturtmayalım. İnsanların sağlığı bizim geleceğimizdir. Biz sağlığımıza sahip çıkarsak yarınlara daha iyi adım atarız." diye konuştu.

"Ev gezmelerine belirli bir süre ara vermeliyiz"

Vatandaşlara özellikle misafirlik ve ev gezmeleri konusunda uyarılarda bulunan Vali Atay, şöyle konuştu:

"Vatandaşlara şu anlamda bir çağrım olacak. Ev gezmelerine belli bir süre ara versek sanki çok faydalı olacak. Yani bu ev gezmelerine ablalarımız, teyzelerimiz pastalarını böreklerini şu pandemi bittikten sonra hazırlasınlar. Ondan sonra birbirlerine gitsinler. Süreci atlatana kadar lütfen ev gezmelerine biraz askıya alırsak sanki çok daha faydasını göreceğiz gibime geliyor. Düzce halkına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Genelde vatandaşımız, esnafımız, işçimiz, çalışanımız hep beraber bu kurallara uyuyoruz."

"Gözlemci ekibi faydalı olacak "

Pandemi işyeri gözlemci eğitimlerini tamamladıklarını ve sertifikalarını aldıklarını anlatan Vali Atay, "Son bir kaç eğitim kaldı. Onları kısa süreli bir eğitime tabi tuttuk. Amacımız şuydu, biz işyerlerini denetliyoruz ama denetlemediğimiz zamanda sanki bizim bir koordinasyon yetkilimiz gibi orada iletişime geçeceğimiz birisi olsun. Her an onlarla birlikte olalım. Pandemiyle alakalı ne oluyor ne bitiyor haberimiz olsun. Bu sürece zarar verecek adımların atılmasını engelleyecekler. Bize haber verecekler. Bizim denetim ekiplerimiz zamanında olaya müdahale edecek. Ekip çok faydalı olacak." diye konuştu.

Zonguldak

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Bu arada Vali Tutulmaz, denetimler sırasında bir taksici esnafını maskesinin eskidiğini ve yenisini almasını gerektiğini belirterek uyardı. İlçe merkezindeki pazar yerini gezen tutulmaz, burada satış yapan bazı esnafları ellerinde eldiven bulunmadığını görmesi üzerine uyaralırda bulundu.

Öte yandan bazı vatandaşların denetimler sırasında protokol üyelerini görmesi üzerine ellerine eldiven takmaya çalıştığı görüldü.

Vali Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her hafta denetimler yaptıklarını ve bu denetimlerde vatandaşlara bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.

Vatandaşları, maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında dikkatini çekmeye çalıştıklarını anlatan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"İlçelerimizde kaymakamlarımızın, ilde de vali başkanlığında denetimlerimiz devam ediyor. İki haftadır aynı zamanda ilçelerimize de gitmeye başladık. İlimizde vali yardımcısı başkanlığında şuan denetimler ve bilgilendirmeler yapılıyor. Bizde bugün Kilimli ilçemizdeyiz. Kilimli'de bugün hem vatandaşlarımızı pandemi ile ilgili bilgilendirdik hem de uygulamaları yerinde görme fırsatı bulduk. Genel olarak vatandaşlarımız kurallara uyuyorlar. Uymayanları da daha dikkatli olmaları yönünde uyardık. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmaları konusunda uyarıyoruz. En küçük bir ihmali bile affetmeyen virüsle karşı karşıyayız. Dikkatli olduğumuz da güçlü olan biz olacağız."

Kent genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasında kontroller yapıyor.

Karabük

Karabük'te de İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Kolluk kuvvetleri, sağlık, belediye ve diğer ilgili kurumlardan oluşan ekipler, esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulundu.

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak denetimlerini yapıyor, vatandaşlara, salgından korunmaları için Kovid-19 kurallarını hatırlatıyor.

Denetimler sırasında Kovid-19 tedbirlerine uymayıp toplum sağlığını tehlikeye atan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyor.