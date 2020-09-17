"Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

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Pazar yeri, cadde, iş yerleri, vatandaşlar ve işletmelerin denetlenmesinden detaylar

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in konuşması

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in konuşması Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile pazar yeri, işlek cadde, iş yerlerinde denetimde bulundu.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de vaka artışının devam ettiğini söyledi.

Yaptıkları araştırmaya göre virüsün en çok aile içi temastan bulaştığını belirten Şimşek, "Bu nedenle aile içi temasa çok dikkat etmemiz lazım. Aile içi temasta yaşlılarımızı korumamız, bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Hep birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak artış hızını geriye çevirebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kendisinin de hastalığı hafif atlattığına ancak herkesin kolay atlatamadığına dikkati çekerek, "Vatandaşlara tavsiyem, sevdikleriyle aileleriyle çok daha güzel anılar biriktirebilmeleri için kurallara uyulması gerekiyor. İnsan en ufak bir ihmalde hastalığı kapabiliyor. Çok hızlı yayılıyor. Biz vatandaşlarımızın sağlığı için sürekli kuralları hatırlatmak istiyoruz. Artık uyarıyı da geçtik, ceza yazmaya başladık. Cezalar vatandaşlarımızın bu hastalığa yakalanmaması için yazılıyor." diye konuştu.