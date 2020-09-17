Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Bazı iş yerlerinin denetimine katılan Vali Hamza Aydoğdu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini istedi.

Vali Hamza Aydoğdu'nun vatandaşlara uyarılarda bulunması AKSARAY - Kent merkezi ve ilçelerinde alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

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