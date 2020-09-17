Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

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Vali Hamza Aydoğdu'nun denetimlere katılması
Vali Hamza Aydoğdu'nun vatandaşlara uyarılarda bulunması AKSARAY - Kent merkezi ve ilçelerinde alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.
Bazı iş yerlerinin denetimine katılan Vali Hamza Aydoğdu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini istedi.
Vali Aydoğdu başkanlığında oluşturulan denetim ekipleri, sanayi sitesinde gerçekleştirilirken denetimde, esnafa kurallara uymaları hususunda uyarılarda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:09 - Kaynak: AA
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