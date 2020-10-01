"Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

Vali Yunus Sezer ve beraberindekilerin denetimde bulunması
Vali Yunus Sezer'in vatandaşlarla sohbet etmesi
Vali Yunus Sezer'in konuşması
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın konuşması - Kırıkkale
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise Belediye Başkan Mehmet Saygılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve denetim ekipleri, Hüseyin Kahya Parkı çevresindeki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.
Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların genel olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Kırıkkale'de salgın süreciyle ilgili genel bir duyarlılığın oluştuğunu belirten Sezer, "Bunu sürdürmemiz lazım. Özellikle bu dönemde salgının geriye doğru ilerlemesi için hem denetimleri artıracağız hem vatandaşları bilinçlendireceğiz. Herkesin maske, mesafe ve hijyen kuralına uyması gerekiyor. İlimizde 15 gün önceye göre daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:42 - Kaynak: AA
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