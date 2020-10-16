Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri denetimi

16.10.2020 13:01

Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutan Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek kent sakinlerini sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

İstanbul Caddesi, Aydınpınar Caddesi ve Kızılay Meydanı'ndaki alışveriş merkezi, iş yerleri, taksi durakları, parklar ve kafeteryaları inceleyen Atay, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Mekanlarda çalışanlar ve müşterilerle sohbet eden Atay, çocuklara da maske dağıttı.

Koronavirüsle mücadelenin fedakarlık gerektirdiğini aktaran Atay, şunları kaydetti:

" Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Durum daha da kötüye gitmesin diye sokalara çıkıp denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Öğretmenlerimiz, imamlarımız, sağlık ekiplerimiz, emniyetimiz canla başla çalışmalarını sürülüyor. Sağlık ekiplerini daha fazla yormamak adına herkes gerekli duyarlılığı göstersin. Vatandaşlarımız bu işin ne kadar önemli olduğunu lütfen anlasın. Özellikle pozitif çıkan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum fakat bunun yanında lütfen duyarlı vatandaş bilincinde olsunlar. Bunun bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve başkalarına zarar vereceklerini unutmasınlar. Evlerinde iyileşmeyi beklesinler. Pozitif vaka olan ve evlerinde kendi çocuklarına, eşine ve akrabasına bu hastalığı yayabileceğini düşünenle varsa bu vatandaşlarımız bize ulaşsınlar. Bizler onlara yurtlarımızda çok iyi bakarız. "

"Öğrencilerimizin duyarlılığı bizi sevindiriyor"

Okulları sürekli ziyaret ettiğini ve buradaki tedbirleri incelediğini söyleyen Vali Artay, "Çocuklarımız bu maskeyi takıyorlar. Çok bilinçliler. Çocuklarımızın bu bilinci herkese örnek olması gerekiyor. Ben bilinçli çocuklarımızı görünce, yolda duyarsız şekilde dolaşan vatandaşların nasıl böyle davrandığını anlayamıyorum. Lütfen hiç bir şey bilmiyorsak çocuklarımıza bakalım. Öğrencilerimizin duyarlılığı bizi çok sevindiriyor."

Kovid-19 tedbirleri denetimi
Kovid-19 tedbirleri denetimi
Kovid-19 tedbirleri denetimi
Kovid-19 tedbirleri denetimi

Koronavirüs, Zonguldak, Bartın, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

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