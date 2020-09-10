Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kent merkezi ile ilçelerdeki alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, denetimlere katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Süleymanpaşa ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Vali Yıldırım, iş yeri sahipleri ve vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Amaçlarının ceza kesmek değil, insanları doğru yönlendirmek olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İnsanlar bizi gördüğü zaman mesafesine dikkat ediyor, maskelerini takıyorlar ama bizden sonra bunlara uymuyorlarsa bunun hiç bir anlamı olmadığını kendilerine anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların her yerde sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Kurallara uyulduğunda korkacak bir şey kalmıyor. " dedi.

Vali Yıldırım, salgınla mücadelede Tekirdağ'ın örnek il olduğunu ifade ederek, "Örnek illerde ilk 3-4'ün içerisindeyiz. Bu sırayı koruyabilmek için bu kurallara en güzel şekilde riayet etmemiz gerekiyor. Tekirdağ'da korkacağımız bir vaka sayısıyla karşı karşı değiliz. Bunu muhafaza etmemiz lazım. Kötü örnek olmamamız gerekiyor. Kurallara uyan bütün Tekirdağlılara teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca evlerinden çıkmazlarsa koronadan uzak kalmış olurlar." diye konuştu.