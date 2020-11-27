Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıldı - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıldı
27.11.2020 12:20
Polis ekiplerinin halk otobüsü ve dolmuşları durdurması Ekiplerin kimlik ve HES kodu denetimi yapması Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimlik ve HES kodu ile karantinada olması gereken kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Polis ekiplerinin halk otobüsü ve dolmuşları durdurması
Ekiplerin kimlik ve HES kodu denetimi yapması
Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimlik ve HES kodu ile karantinada olması gereken kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinde denetim yapan ekipler, durdurdukları araçlarda kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.
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