Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıldı - Son Dakika

Polis ekiplerinin halk otobüsü ve dolmuşları durdurması

Ekiplerin kimlik ve HES kodu denetimi yapması

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimlik ve HES kodu ile karantinada olması gereken kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinde denetim yapan ekipler, durdurdukları araçlarda kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.