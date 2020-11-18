Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 81 ilin valiliklerine gönderildi - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 81 ilin valiliklerine gönderildi

18.11.2020 03:16
Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 81 ilin valiliklerine gönderildi, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 81 ilin valiliklerine gönderildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 81 ilin valiliklerine gönderildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalar, 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak. Yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ile 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik salonları saat 10.00 ile 20.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Restoranlar ve lokantalar saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebilecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLIYORGenelgeye göre, yeni bir karar yayımlanana kadar, üretim, imalat ve tedarik zincirleri muaf tutularak, hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yayımlanan genelgede yer alan karara göre, sokağa çıkma kısıtlaması ilk olarak 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak. Kısıtlama, bundan sonraki hafta sonlarında da devam edecek. Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileri ve bu araçlarla yolculuk yapacağını belgeleyenler, kısıtlamadan muaf olacak. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar da kısıtlamadan muaf tutulacak. Genelgede, zorunlu sağlık randevusu olanların ve Türk Kızılay'ına kan ve plazma bağışında bulunmak isteyenlerin kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi. Evcil hayvanları bulunan vatandaşların ise hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sadece kendi ikamet ettikleri evin önü sınırlı olacak şekilde kısıtlamadan muaf oldukları aktarıldı.Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde, vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas alınacak. İstisnai durumlarda izin alanlar kendi araçlarıyla seyahat edebilecek. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Sinema salonları yıl başına kadar kapalı tutulacak. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.


İçişleri Bakanlığı, Kabine Toplantısı, 20 Kasım, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 81 ilin valiliklerine gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürelerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi Dokuz Eylül Üniversitesi'nde acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Etobo, milli maçta sakatlandı Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı! Bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi
Çay bahçeleri, kahvehane ve oyun salonları 31 Aralık'a kadar kapalı olacak Çay bahçeleri, kahvehane ve oyun salonları 31 Aralık'a kadar kapalı olacak         
02:39
Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek         
02:04
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
Ünlü oyuncu Ali Atay, bir süredir ara verdiği ekranlara Ünlü oyuncu Ali Atay, bir süredir ara verdiği ekranlara "Son Yaz" dizisiyle geri dönüyor         
00:27
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
Putin'den Ermenistan'ı yıkan sözler: Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz Putin'den Ermenistan'ı yıkan sözler: Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz         
22:23
Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı         
19:52
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü         
19:30
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı         
15:10
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 03:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 81 ilin valiliklerine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei