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Kovid-19 tedbirleri kapsamında "at yarışları" da ertelendi
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm at yarışlarının ertelendiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm at yarışlarının ertelendiğini bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara dikkati çekti.
Bakan Pakdemirli, "Koronavirüsün yayılımını önleme çalışmaları sebebiyle ülke çapında tüm at yarışları geçici olarak ertelenmiştir." ifadesini kullandı.
At yarışları bir süredir seyircisiz yapılıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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