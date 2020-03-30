Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı cadde ve bulvarlar araç ulaşımına kapatıldı - Son Dakika

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı cadde ve bulvarlar araç ulaşımına kapatıldı
6 saat önce
Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.
Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.
Emniyet güçleri, İskenderun, Payas, Kırıkhan, Hassa, Yayladağı ve Dörtyol ilçelerinde şehir merkezlerine giden cadde ve bulvarda önlem aldı.
Duba ve bariyerlerle yolları araç geçişine kapatan ekipler, vatandaşları farklı caddelere yönlendirdi.
Uygulamanın İl Pandemi Kurulu Koordinasyon Toplantısı kararıyla alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:26 Kaynak: AA
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