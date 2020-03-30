Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı cadde ve bulvarlar araç ulaşımına kapatıldı (2) - Son Dakika

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.

Emniyet güçleri, İskenderun, Payas, Kırıkhan, Hassa, Yayladağı ve Dörtyol ilçelerinde şehir merkezlerine giden cadde ve bulvarda önlem aldı.

Duba ve bariyerlerle yolları araç geçişine kapatan ekipler, vatandaşları farklı caddelere yönlendirdi.

Uygulamanın İl Pandemi Kurulu Koordinasyon Toplantısı kararıyla alındığı öğrenildi.