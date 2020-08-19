Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında valilerin yönetim ve koordinasyonunda Sakarya, Bolu, Bartın ve Kocaeli'de pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ile ilgili kurum müdürleri, İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş yerlerini denetledi.

Ümit, iş yerlerinde çalışanlara ve vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda bilgi verdi.

Vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Ümit, maske dağıttı.

Vali Ümit, gazetecilere, bugün ülke genelinde bir denetleme faaliyeti yürütüldüğünü belirterek, "Mart ayından itibaren ülkemizde pandemiyle mücadele devam ediyor. İlde Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve genel bir değerlendirme yapmak amacıyla hem pandemi kurulunu hem de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisini topladık. İlimizin koronavirüsle mücadele performansını ve içinde bulunduğu durumu tartıştık. Değerlendirmede, son günlerde bir yükselme görüyoruz. Son 2 aydır bizde de istenmeyen şekilde rakamlar yükseldi. İzole altında olması gereken vatandaşlarımızın sayısı arttı. Pozitif vakalar arttı." diye konuştu.

Kurallara uyan işletmelere ödül, uymayanlara ceza

Düğün, kınalar, nişan, taziye gibi toplu yapılan etkinliklerde kurallara yeterince uyulmadığını gördüklerini aktaran Ümit, "Biliyoruz ki denetimler artığı anda kurallara uyma oranı da artıyor. Dolayısıyla vakalarda ve problemlerde düşüş görüyoruz. Kurallara uymada rehavete kapılınca sağlık da bozuluyor, bulaşmalar artıyor, salgın artıyor. Kurallara uyan iş yerlerimizle ilgili ödüllendirme anlamında bazı çalışmalar yapacağız. Kurallara en çok uyan iş yerlerimizi ödüllendireceğiz, uymayanlar hakkında da cezai işlem de yapılacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bolu'da polis ekipleri, kentteki pazarlar, iş yerleri, marketler ve alışveriş alanlarında hijyen ve sosyal mesafe kuralı denetimi gerçekleştirdi.

Şehirlerarası terminalde otobüsleri de kontrol eden ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise karantina ya da izole edilmesi gereken vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, tedbirler konusunda bilgi verdi.