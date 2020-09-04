Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Eskişehir

Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile kentteki kafe ve lokantalarda, çeşitli iş yerlerinde, semt pazarları ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenler, polis ve zabıta ekiplerince ikaz edildi.

Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin yapılmasının Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Denetimler sırasında insanların kurallara uyduklarının gözlemlendiğini ifade eden Önal, vatandaşların kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

Bilecik

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kovid-19 ile mücadele kapsamında il merkezinde yapılan denetimlere katıldı.

Vali Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ile birlikte Tevfik Bey Caddesi üzerinde sürdürülen denetimlere katıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Vali Şentürk, iş yerlerine girerek vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik konularına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Şentürk, maskesini iş yerinde unuttuğunu belirten bir vatandaşa da maske vererek uyarıda bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentürk, il genelinde Kovid-19 vakalarının artış gösterdiğini kaydetti.

Osmaneli ilçesinde de Kaymakam Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Münür Şahin, denetimler kapsamında ilçe pazarında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Çanakkale

Çanakkale'deki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konuları kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yayımlanan genelgede salgınla mücadele için kent merkezinde gerekli uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve ilgili kurumların çalışanlarından oluşan ekipler, kentin yoğun noktaları olan İskele Meydanı, Kayserili Ahmet Paşa, Atatürk ve Troya ve İnönü caddelerinde denetimlerini gerçekleştirdi.

Toplu taşıma araçlarında ise yolcu sayısı, maske, ateş ölçümü ve hijyen kurallarına bakıldı.

Otobüs şoförleri ve yolcular tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.