Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı

06.11.2020 17:46

İstanbul'da bazı ilçelerdeki kafeterya, dükkan, mağaza, market ve fırın gibi işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

İstanbul'da bazı ilçelerdeki kafeterya, dükkan, mağaza, market ve fırın gibi işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, kentte ilçe kaymakamlıklarının koordinesinde emniyet, zabıta ve ilgili görevlilerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakıldı.

Beykoz Yalıköy Mahallesi'ndeki denetimde, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve beraberindeki emniyet görevlileri, kafeterya ve diğer işletmelerde Kovid-19 tedbirlerine yönelik inceleme yaptı.

Vatandaşları da tedbirlerde ısrarcı olmaları konusunda uyaran Çiçekli, "Vatandaşların çoğu kurallara uyuyor. Uymayanları da biz uyarıyoruz. Restoranları, kafeteryaları, işletmeleri ve vatandaşları yeni normale adapte olmaya çağırıyoruz. Bölgemizde tespitlerimize göre genel manada ilçe sakinlerimiz kurallara uyuyor." dedi.

Denetimlerde, kafeteryalarda dezenfektanları da kontrol eden ekipler, işletme sahiplerini maskesiz müşteri kabul etmemeleri konusunda uyardı.

Eyüpsultan'da da, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için kaymakamlığın koordinesinde Eyüpsultan Meydanı'nda geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Denetime Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, emniyet görevlileri, zabıta ekipleri ve ilgili kuruluşlar katıldı.

Fırından şarküteriye, giyim mağazalarından marketlere kadar tek tek gezilerek Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakıldı.

Silivri'de de, Kaymakam Ali Partal, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak ve ekiplerin katılımıyla Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki işletmeler denetlendi, kurallara uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Servis araçları kontrol edildi

Esenyurt'ta da emniyet ekipleri, okul servis araçlarını, toplu taşıma yapan minibüsleri ve özel araçları denetledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında araçlarda dezenfektan olup olmadığı, maske kullanımı ve yolcuların uygun oturtulup oturtulmadığına bakan ekipler, kurallara uyulması konusunda sürücüleri ve yolcuları uyardı.

Trafik ekipleri, denetimler sırasında egzoz borusundan yüksek ses gelen aracı inceledi. Ekipler, kumandayla yüksek ses çıkarılmasını sağlayan bir sistem buldukları aracı trafikten çekerken, 1228 lira ceza kesti.

Sultanbeyli'de 11 Mart- 15 Ekim tarihleri arasında 30 bin 262 denetim yapıldı

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç de ilçe de yapılan denetimlere katıldı.

Kubilay, otobüs, lokanta, kafe, restoran, pastane ve market gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde katıldığı denetimlerde, iş yeri sahiplerini ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmaları için uyardı.

Denetimlerin ardından konuşan Kubilay, İçişleri Bakanlığının talimatları gereği denetimleri gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Ayrıca İlçe Salgın Denetim Merkezimize gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor ve bu ihbarlar üzerine eğer eksikleri varsa yasal işlemler anında uygulanıyor. Kurallara titizilikle uyan iş yeri sahiplerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önceliğimiz halk sağlığının korunması ve koronavirüsle en sıkı şekilde mücadele etmektir. Bu denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sultanbeyli'de 11 Mart- 15 Ekim tarihleri arasında salgınla mücadele kapsamında 30 bin 262 denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayan 2 bin 722 kişi ve 99 işletmeye toplam 4 milyon 953 bin 676 lira para cezası uygulandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı

Sultanbeyli, İstanbul, Zabıta, Market, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı - Son Dakika


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