Kovid-19 tedbirleri kapsamında Isparta'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Toplum sağlığını korumak amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinada olacağı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, Belence köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Isparta 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyü karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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