Kovid-19 tedbirleri kapsamında Isparta'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

1 Mayıs 'ta ilçeye bağlı Belence köyü de Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

Toplum sağlığını korumak amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinada olacağı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kararın ilçe Hıfzıssıhha kurulunca alındığı belirtildi.

Isparta 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyü karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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