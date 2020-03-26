Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri - Son Dakika

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)
Varank: "Kovid-19 ile mücadele kapsamında girişimcilerimizin ve bilim insanlarımızın projelerinin bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık"
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:41 Kaynak: AA
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