Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)

Varank: "Kovid-19 ile mücadele kapsamında girişimcilerimizin ve bilim insanlarımızın projelerinin bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık"