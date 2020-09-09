Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi - Son Dakika

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minibüslerde denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda, şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.
Denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 08:30 - Kaynak: AA
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