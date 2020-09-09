Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi - Son Dakika

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minibüslerde denetim yapıldı.

Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi

Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?