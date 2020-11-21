Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2) - Son Dakika

Üsküdar, Kadıköy, Şirinevler, İstiklal Caddesi ve Çekmeköy'de cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. (2)