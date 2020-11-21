Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2) - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2)
21.11.2020 20:34
Üsküdar, Kadıköy, Şirinevler, İstiklal Caddesi ve Çekmeköy'de cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Üsküdar, Kadıköy, Şirinevler, İstiklal Caddesi ve Çekmeköy'de cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. (2)
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