Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2) - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2)
22.11.2020 20:42
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tenhalık Polis ekiplerinin kontrol noktasında hazır bulunması ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tenhalık
Polis ekiplerinin kontrol noktasında hazır bulunması ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama dün saat 20.00'de başladı ve bugün 10.00'da sona erdi. Bugün ise saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
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