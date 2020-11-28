Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

28.11.2020 20:24

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Esnafın iş yerlerini kapatması Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı Saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 10.

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Esnafın iş yerlerini kapatması Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 10.00'da sona erecek

AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester City, evinde Burnley'yi 5-0 yendi 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Oteller sadece müşterine yemek hizmeti verebilecek İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın penaltısıyla ilgili olay sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın penaltısıyla ilgili olay sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar         
20:10
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
19:54
Sörloth, Leipzig'in Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçırdı Sörloth, Leipzig'in Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçırdı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Golcü futbolcu topu ağlara gönderdi! Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı Golcü futbolcu topu ağlara gönderdi! Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı         
18:21
Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi         
17:11
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 20:30:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei