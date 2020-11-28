Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
28.11.2020 20:24
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Esnafın iş yerlerini kapatması Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı Saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 10.
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Esnafın iş yerlerini kapatması Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 10.00'da sona erecek
AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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