Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, Muşta saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ve Bekçiler kent merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi. Vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı. Alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapandı.