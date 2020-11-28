Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Siirt, Mardin, Batman, Elazığ ve Bingöl'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 10.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber marketler, alışveriş merkezleri, berberler kapandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra kentin en işlek yerlerinden Güres Caddesi ve Hükümet Bulvarı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, araçlardan anons ederek kısıtlamaya uyulmasını istedi.