Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Kent merkezinden görüntüler

Boş caddeler, bekçi ve polislerin denetimi ile detaylar BİNGÖL - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması.

Bingöl'de de Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan yasağa uyulduğu görüldü.

Kısıtlamanın başlamasıyla kent merkezinin en yoğun olduğu Genç, İnönü, Kültür ve Hürriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin de bu cadde ve kavşak noktalarında tedbir aldığı görüldü.