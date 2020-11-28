İç Anadolu illeri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

İç Anadolu illeri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

28.11.2020 22:00

Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Niğde de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Niğde de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 10.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Nevşehir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Kentin işlek caddelerinde yasakların başlamasıyla insan ve araç yoğunluğu ortadan kalkarken sokağa çıkma yasağına halkın uyum sağladığı görüldü. Vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

Kayseri

Kayseri'de tedbirler öncesinde vatandaşlar meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamanın başlamasıyla iş yerleri kapandı ve kentte sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

Yozgat

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesi emniyet ekipleri araçlardan anons yaparak vatandaşlara kısıtlamanın başlayacağını duyurdu. Kısıtlamanın başlamasıyla işlek caddelerde tedbir alan trafik polisleri araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

Sivas

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu gözlendi. Esnaf, tedbirlerin uygulanmasına dakikalar kala son hazırlıklarını tamamlayarak iş yerlerini kapattı. Kısıtlamanın başlamasıyla tarihi kent meydanı başta olmak üzere, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri saat 20.00'den sonra caddelerden geçen araç sürücülerini uyardı.

Kırşehir

Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Ahi Evran ve Cacabey meydanlarında sessizlik hakim oldu. Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

Niğde

Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Emniyet ekipleri, kent merkezinde anonslarla vatandaşları uyardı.

İç Anadolu illeri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
İç Anadolu illeri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
İç Anadolu illeri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
İç Anadolu illeri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yozgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu illeri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika


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