Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
29.11.2020 20:35
Kongre caddesindeki tenhalık PTT Kavşağı ile diğer caddelerdeki sessizlik ARDAHAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kongre caddesindeki tenhalık
PTT Kavşağı ile diğer caddelerdeki sessizlik ARDAHAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Ardahan'da saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama ile kentteki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
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