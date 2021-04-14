Cadde ve sokaklarda yürüyen insanlardan görüntüler
Vatandaşların fırınlardan ekmek ve tatlı alması
Araç trafiğinden görüntüler
Boş cadde ve sokaklardan görüntüler - Niğde
Niğde'de kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu, alışverişini yapanlar, kısıtlamadan önce evlerine yetişmek için acele etti.
Paket servisi yapan işletmeler hariç diğer esnaf kepenk indirdi.
Saat 19.00 itibarıyla da cadde ve sokaklar boş kaldı, polis ekipleri, sorumluluk bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika