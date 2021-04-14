Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Cadde ve sokaklarda yürüyen insanlardan görüntüler

Vatandaşların fırınlardan ekmek ve tatlı alması

Araç trafiğinden görüntüler

Boş cadde ve sokaklardan görüntüler - Niğde

Niğde'de kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu, alışverişini yapanlar, kısıtlamadan önce evlerine yetişmek için acele etti.

Paket servisi yapan işletmeler hariç diğer esnaf kepenk indirdi.

Saat 19.00 itibarıyla da cadde ve sokaklar boş kaldı, polis ekipleri, sorumluluk bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.