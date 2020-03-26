Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokak hayvanları unutulmadı
6 saat önce
Fatih Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.
Fatih Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alınan tedbir gereği evlerinden çıkamayan hayvanseverlerin sevgi ve ilgisinden yoksun kalan sokak hayvanlarının ihtiyaçları, belediye ekipleri tarafından her gün aksatılmadan gideriliyor.
Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce 15 farklı noktada hayvanseverlerle koordineli şekilde dağıtımı yapılan mama miktarı ve dağıtım periyotlarını artırdı.
Ayrıca Yedikule Hayvan Barınağında gönüllülerle birlikte binlerce köpeğin bakımına da devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:50 Kaynak: AA
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