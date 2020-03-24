Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokaklar Doğu'da da denetleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokaklar Doğu'da da denetleniyor - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokaklar Doğu'da da denetleniyor

6 saat önce

Erzurum, Kars ve Ardahan'da güvenlik görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişileri, kronik hastaları ve bir araya gelen grupları evlerine dönmeleri için anonsla uyardı.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da güvenlik görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişileri, kronik hastaları ve bir araya gelen grupları evlerine dönmeleri için anonsla uyardı.

Kars

Kars'ta zabıta ve polis ekipleri, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla ülke genelinde başlatılan tedbirler kapsamında cadde, sokak ve pazar alanlarında denetim yaptı.

Zabıta ekipleri yasağa uymayarak dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatandaşları evde kalmaları ve sosyal destek gruplarından yardım istemeleri için uyardı.

Ayrıca Eski Köy Garajı, Kazım Paşa ve Faikbey Caddelerini denetleyen zabıta ekipleri vatandaşlara kolonya ikram etti.

Halkın yoğun olduğu bölgelerde de polis ekipleri araçlarından megafonla, "Sayın vatandaşlarımız, sevdiklerinizin sağlığı için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı vardır. Bu yasağa uymayan vatandaşlar hakkında işlem yapılacaktır." diye anons yaptı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokaklar Doğu'da da denetleniyor

Erzurum, Ardahan, Zabıta, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:41 Kaynak: AA

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