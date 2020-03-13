Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi

6 saat önce

Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Mayıs sonrasına ertelendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi, System.String[]

Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Mayıs sonrasına ertelendi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarınca Kovid-19'a karşı çeşitli tedbirlerin uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2020 fuar takvimine ilişkin de değerlendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020'den sonrası döneme ertelendi." ifadesi kullanıldı.

Türkiye, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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