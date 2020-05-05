Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kentin önemli meydanları sessizliğini koruyor (1) - Son Dakika

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Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kentin önemli meydanları sessizliğini koruyor (1)
6 saat önce
Ayasofya dış drone Sultanahmet Meydanı İSTANBUL - Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kentin önemli meydanları sessizliğini koruyor.
Ayasofya dış drone
Sultanahmet Meydanı İSTANBUL - Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kentin önemli meydanları sessizliğini koruyor. AA, Sultanmet meydanı ile Sultanahmet Cami ve Ayasofya'yı drone ile görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:41 Kaynak: AA
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