Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Bu kapsamda daha önce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sahil bandı ile buradaki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Mersin İdman Yurdu meydanları boş kaldı.