Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
7 saat önce
Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Bu kapsamda daha önce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sahil bandı ile buradaki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Mersin İdman Yurdu meydanları boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:34 Kaynak: AA
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