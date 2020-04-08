Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
6 saat önce
Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Polis ekipleri kentte şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:57 Kaynak: AA
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