Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Hatay ve Osmaniye

Hatay Valiliği vatandaşlara 30 bin ücretsiz maske dağıttı. Bu kapsamda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Antakya ilçesindeki Künefeciler Meydanı'nda dağıtım yaptı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan dağıtımda, vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

Osmaniye Belediyesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında koruyucu maske üretimine başladı. Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde (OBEM) usta öğretici ve kursiyerlerin, ilk etapta günde 250 maske üreteceği belirtildi.