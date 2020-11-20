Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başladı - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başladı

20.11.2020 21:50

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak tedbirler, kapsamında saat 20.00'de denetime başladı.

Kafelerin yoğun bulunduğu Kanalboyu Caddesi'ndeki denetim yapan ekipler, pandemi tedbirlerine uyan işletmelere teşekkür etti.

Polis aracından pandemi tedbirlerine uyulması konusunda anonslar yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başladı
Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başladı
Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başladı
Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başladı

Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başladı - Son Dakika


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