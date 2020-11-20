"Kovid-19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Polis ekiplerince iş yeri sahiplerinin kısıtlama başlamadan önce uyarılmasından detay

Kısıtlamayla birlikte iş yerlerindeki müşterilerin ayrılmasından detay

İş yerlerinin masa ve sandalyelerini toplamasından ve kapanmasından detay

Polis ekiplerinin denetimlerinden detay UŞAK - Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Kentteki restoran ve kafe gibi işletmeler saat 20.00 itibariyle kapandı. Bazı işletmelerin sadece paket servis için açık olduğu görüldü. Polis ekiplerince kent genelinde denetimler sürdürülürken, kısıtlama başlamadan önce de işletme sahipleri uyarıldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte bazı iş yerlerinin kapandığı, masa ve sandalyelerin toplandığı görüldü.